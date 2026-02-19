Размер шрифта
Общество

Убирать снег в Москве будут круглосуточно

Бирюков: работы по уборке снега в Москве будут вестись круглосуточно
Григорий Сысоев/РИА Новости

Работы по ликвидации последствий аномального снегопада в Москве будут вестись в круглосуточном режиме. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание, что условиях сильного снегопада сотрудники коммунальных служб работали весь день.

«Работы по ликвидации последствий снегопада не прекратим и ночью, они будут вестись в круглосуточном режиме», — сообщил Бирюков.

19 февраля мощный снежный циклон «Валли» обрушился на Московский регион. По словам мэра Сергея Собянина, за сутки выпадет более 70% месячной нормы осадков.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, циклон «Валли» побил в Москве рекорд 1970 года по количеству выпавшего снега.

Как Москва переживала одну из сильнейших снежных бурь — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее синоптик перечислил регионы, которые накроет снегопад.
 
