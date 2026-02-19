Российского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов на полмиллиарда

В КБР главу предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на 500 млн руб

В Кабардино-Балкарии правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководителя предприятия, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 500 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

«По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год руководитель предприятия путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о проведенных финансово-хозяйственных операциях уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 506 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. По ней фигуранту грозит до пяти лет колонии.

Агентство, ссылаясь на источник в органах, уточняет, что речь идет о предприятии по производству кабельной продукции в Прохладненском районе.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что профильные ведомства должны пристально следить за борьбой с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов. Глава государства отметил, что решения по повышению заработных плат по бюджетной сфере и доходов российских пенсионеров зависят прежде всего от того, в каком состоянии находится экономика страны.

Ранее в Госдуме предупредили бизнес о последствиях уклонения от уплаты НДС.