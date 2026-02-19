«Скоро немного поиграем»: экс-принца Британии Эндрю задержали по делу Эпштейна

Правоохранители задержали бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления. СМИ сообщают, что это связано с расследованием против него в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Ранее в Британии создали специальную группу, которая в том числе изучала обвинения в том, что Эндрю передавал финансисту секретные документы в период, когда занимал должность торгового представителя страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора задержали в его день рождения на фоне скандала после публикации новых файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщили британские газеты Daily Mail и The Telegraph.

По данным The Telegraph, утром шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми правоохранителей в штатском были замечены на ферме Вуд Фарм в поместье Сандрингем, куда экс-принц переехал после того, как его лишили всех титулов. Где-то через полчаса один автомобиль полиции без опознавательных знаков отъехал оттуда, за ним последовала еще одна полицейская машина. Затем от Вуд Фарм отъехал третий автомобиль, предположительно, внутри находились сотрудники охраны Эндрю.

Полиция официально отказалась называть имя задержанного, но раскрыла, что речь идет о мужчине в возрасте «около 60 лет из Норфолка». Правоохранители также раскрыли, что проводят обыски в Норфолке и в Беркшире. Daily Mail отметила, что, скорее всего, следственные мероприятия идут на ферме Вуд Фарм, а также в поместье Роял-Лодж в Виндзоре, где Эндрю Маунтбеттен-Виндзор проживал на протяжении 20 лет до того, как был «изгнан» из британской королевской семьи.

В ведомстве также рассказали, что задержанный подозревается в совершении должностного преступления. The Telegraph пишет, что задержание связано с расследованием против Эндрю в рамках обвинений по делу Джеффри Эпштейна .

Король Великобритании Карл III уже публично объявил о готовность сотрудничать с полицией при расследовании связей его брата. Его заявление распространила пресс-служба Букингемского дворца.

«Я узнал с глубочайшей озабоченностью новости об Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре и подозрении в злоупотреблении должностными полномочиями. Теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс, посредством которого этот вопрос будет расследован надлежащим образом соответствующими властями. Как я говорил ранее, они могут рассчитывать на мою полную и чистосердечную помощь и сотрудничество», — подчеркнул монарх.

О каком преступлении идет речь?

17 февраля газета сообщала, что Национальный совет начальников полиции Великобритании объявил о создании специальной координационной группы для расследования новых обвинений в адрес высокопоставленных британцев, связанных с Эпштейном. В поле зрения правоохранителей, помимо экс-принца, также оказался бывший министр и экс-посол Великобритании в США лорд Питер Мандельсон.

Как минимум три полицейских управления рассматривали заявления, связанные с обнародованием файлов. В частности, полиция Темз-Вэлли изучала обвинения в том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор совершил должностное преступление, передав Эпштейну секретные документы в период, когда экс-принц занимал должность торгового представителя Великобритании .

Ранее телекомпания «Би-би-си» раскрыла, что

бывший принц Эндрю передавал Эпшейтну официальные отчеты о своих визитах в другие страны в качестве торгового представителя Великобритании. Это стало известно из их личной переписки.

Так, в 2010 и 2011 годах Эндрю отправил финансисту подробности предстоящих поездок в Сингапур, Вьетнам и Гонконг, а затем предоставил ему конфиденциальные отчеты об этих визитах всего через пять минут после того, как получил их от своего помощника. Кроме этого, в 2010-м экс-принц также поделился с Эпштейном закрытой информацией об инвестиционных возможностях, касающихся проекта восстановления инфраструктуры в афганской провинции Гильменд, который финансировало британское правительство.

Экс-принц в файлах Эпштейна

Одна из самых известных жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре заявляла, что финансист заставлял ее вступать в сексуальную связь с экс-принцем в 2000-х годах как минимум трижды. Первый же раз это случилось, когда Джуффре было 17 лет. Она также раскрывала, что получила от Эпштейна $15 тыс. после того, как занялась сексом с Эндрю в Лондоне. Экс-принц неоднократно отрицал эту информацию и даже называл поддельной фотографию, на которой он запечатлен с 17-летней девушкой.

Тем не менее в 2021 году Джуффре подала против него гражданский иск. Эндрю пытался закрыть дело. В итоге иск был урегулирован во внесудебном порядке. В качестве компенсации Джуффре, по данным СМИ, получила 12 млн фунтов стерлингов. Часть средств женщина пожертвовала в основанную ей же самой благотворительную организацию «Говори, действуй, требуй», которая занимается защитой жертв сексуальной торговли.

При этом бывший принц продолжал отрицать свою тесную связь с американским финансистом, утверждая, что прекратил близкое общение с ним после того, как Эпштейна осудили за преступления против несовершеннолетней в 2008 году. Однако вновь опубликованные минюстом США файлы показали обратное.

Так, в документах фигурирует приглашение Эпштейна в Букингемский дворец в 2010-м. Кроме этого, в августе того же года финансист предлагал организовать для Эндрю встречу с «умной, красивой и надежной» 26-летней женщиной из России. В 2011-м экс-принц писал Эпштейну: «Будем держать связь и скоро опять немного поиграем».

С финансистом переписывалась и бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон. Из опубликованных файлов, в которых ее имя упоминается не один раз, стало известно, что в 2009 году женщина вместе с дочерьми, принцессами Беатрис и Евгенией, навестила его в Майами. В тот момент Эпштейна уже осудили за педофилию, при этом Фергюсон в переписке называла его «легендой», «лучшим другом» и «братом, о котором она всегда мечтала».