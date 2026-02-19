Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

В Краснодаре женщина избила детей, заступаясь за свою дочь, и попала на видео

В Краснодаре женщина избила детей на детской площадке, заступаясь за свою дочь

В Краснодаре женщина напала на малолетних на детской площадке, заступаясь за свою дочь, и попала на видео. Об этом сообщает «Краснодар Телетайп».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Дружный-2». Женщина забежала на стилобат, где играла ее дочь, и напала на мальчиков, которые также там находились. Одного из них агрессорша ударила кулаком по голове и накинулась на второго. Кроме того, она также угрожала другим детям. Одного из пострадавших в результате увезли в травмпункт.

По словам самой женщины, мальчики напали на ее дочь-инвалида. Однако соседи утверждают, что это не первый случай агрессии женщины, а ее дочь сама провоцирует сверстников. Полицейские начали проверку по факту случившегося, сообщили в УМВД России по городу.

До этого на Кубани отец и брат мальчика избили его обидчика около школы на глазах у охраны. Мать юноши обратилась в полицию.

Ранее россиянка искусала и избила дочь из-за разбитой кружки.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!