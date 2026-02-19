В Краснодаре женщина избила детей, заступаясь за свою дочь, и попала на видео

В Краснодаре женщина напала на малолетних на детской площадке, заступаясь за свою дочь, и попала на видео. Об этом сообщает «Краснодар Телетайп».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Дружный-2». Женщина забежала на стилобат, где играла ее дочь, и напала на мальчиков, которые также там находились. Одного из них агрессорша ударила кулаком по голове и накинулась на второго. Кроме того, она также угрожала другим детям. Одного из пострадавших в результате увезли в травмпункт.

По словам самой женщины, мальчики напали на ее дочь-инвалида. Однако соседи утверждают, что это не первый случай агрессии женщины, а ее дочь сама провоцирует сверстников. Полицейские начали проверку по факту случившегося, сообщили в УМВД России по городу.

До этого на Кубани отец и брат мальчика избили его обидчика около школы на глазах у охраны. Мать юноши обратилась в полицию.

Ранее россиянка искусала и избила дочь из-за разбитой кружки.