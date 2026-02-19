СМИ заявили, что Британия отказалась предоставить США базы для удара по Ирану

Великобритания не дала разрешение США на использование своих баз для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
»[Президент США Дональд] Трамп отказался от своей поддержки сделки [британского премьер-министра] Кира Стармера о передаче островов Чагос Маврикию, поскольку Великобритания не согласилась разрешить использование британских баз для нападения на Иран», — говорится в материале.
По данным издания, США планировали задействовать базы на Диего-Гарсия, а также авиабазы Фэрфорд для ударов по Ирану. Однако, как отметили журналисты, Лондон до сих пор не дал необходимое разрешение. Причиной стали опасения насчет юридических последствий, следует из материала.
В ночь на 19 февраля телеканал CBS News сообщил, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в субботу, 21 февраля, однако окончательное решение президент США Дональд Трамп пока не принял. По данным журналистов, в Белом доме продолжаются «динамичные и непрерывные» обсуждения.
