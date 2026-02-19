Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Армия

Наемники ВСУ сбежали с тренировки, испугавшись проверки их возможностей на пределе

El Mundo: наемники ВСУ испугались имитации реального боя и сбежали с тренировки
Reuters

Семь наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Литвы отказались участвовать в тренировке в зоне СВО, испугавшись реального боя. Об этом пишет El Mundo.

«Первой группе устроили тренировку, имитирующую реальные боевые действия, чтобы проверить их возможности на пределе», — говорится в материале.

Семеро литовцев, увидев такой подход, отказались в ней участвовать.

По данным издания, на прошлой неделе 14 литовских добровольцев были приняты на обучение по борьбе с БПЛА и проведению эвакуации под обстрелом. Их разделили на две группы по семь человек.

В конце января российский суд заочно вынес приговор финскому наемнику Вяйсянену Харри, воевавшему в рядах Вооруженных сил Украины. Как установили следствие и суд, Харри за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих. По ходатайству следствия в отношении фигуранта заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее российские войска ударили по наемникам ВСУ в ресторане в Сумах.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!