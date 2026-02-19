Семь наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Литвы отказались участвовать в тренировке в зоне СВО, испугавшись реального боя. Об этом пишет El Mundo.

«Первой группе устроили тренировку, имитирующую реальные боевые действия, чтобы проверить их возможности на пределе», — говорится в материале.

Семеро литовцев, увидев такой подход, отказались в ней участвовать.

По данным издания, на прошлой неделе 14 литовских добровольцев были приняты на обучение по борьбе с БПЛА и проведению эвакуации под обстрелом. Их разделили на две группы по семь человек.

В конце января российский суд заочно вынес приговор финскому наемнику Вяйсянену Харри, воевавшему в рядах Вооруженных сил Украины. Как установили следствие и суд, Харри за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих. По ходатайству следствия в отношении фигуранта заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее российские войска ударили по наемникам ВСУ в ресторане в Сумах.