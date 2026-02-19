Размер шрифта
Общество

Пенсионерка пыталась заказать парфюм и лишилась коллекции золотых монет

Омская пенсионерка отдала мошенникам коллекцию золотых монет за 3 млн рублей
Shutterstock/FOTODOM

В Омске 80-летняя пенсионерка отдала мошенникам коллекцию старинных золотых монет, аферисты запугали ее уголовным делом. Об этом сообщает kp.ru.

Пожилая женщина по совету знакомой заказала в сети понравившийся парфюм, через полчаса после оформления заказа ей позвонил якобы курьер транспортной компании и сообщил, что посылка уже ждет. Обрадованная пенсионерка продиктовала код из смс.

Затем с ней связался мужчина, представившийся сотрудником Роскомнадзора, и запугал ее возможными последствиями — от составления от имени пенсионерки генеральной доверенности на ее имущество, до помощи от ее имени на Украину. Испугавшись, 80-летняя женщина по инструкции аферистов собрала коллекцию золотых монет и передала курьеру для «декларирования».

Через сутки, не получив монеты назад, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники запугали школьницу детской колонией и выманили у нее почти миллион.
 
