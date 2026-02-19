Лжевоенный угнал машину, изнасиловал спутницу ее хозяина и обокрал ее на 400 тысяч рублей

В Запорожской области вынесли приговор за изнасилование и кражу. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.

Мужчина из Калининграда в 2023 году совершил на территории Запорожской области серию преступлений — при этом он носил военную форму и огнестрельное оружие, представляясь якобы военным. В мае в селе Розовка мужчина проник в служебное помещение и похитил оттуда коллекционное холодное оружие на сумму в 453 тысячи рублей. В июне на блокпосту в городе Пологи он остановил автомобиль BMW X5, забрал у его владельца ключи и угнал машину.

В тот же день злоумышленник вместе с сообщником вывез на угнанной машине спутницу ее хозяина. Угрожая женщине и ее родным физическим устранением, они изнасиловали ее. После этого угонщик украл у жертвы 400 тысяч рублей. Позже при обыске у него дома нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов, которые он хранил без разрешения.

Суд признал мужчину виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 166, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 132, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде десяти лет колонии строгого режима.

