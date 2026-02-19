Судья из США, занизивший оценки Петросян в короткой программе, не судит произвольную

Судья из США, поставивший Петросян худшие баллы в КП, не судит произвольную

Американский судья Кевин Розенштайн не принимает участия в судействе произвольной программы женского одиночного катания на Олимпийских играх в Италии.

Розенштайн выставил самые низкие оценки за короткую программу российской фигуристке Аделии Петросян. Арбитр поставил всего 67,26 балла, что соответствовало лишь 11-му результату в его личном рейтинге. При этом самой сильной участницей короткой программы, по версии Розенштайна, стала его соотечественница Алиса Лью, получившая 79,68 балла и занимающая третье место после короткой программы.

Показ произвольных программ фигуристок начался в 21:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат фигуристки судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

Ранее Ирина Роднина заявила, что американского судью могут наказать за низкую оценку Петросян.