В Запорожской области 20 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Губернатор Балицкий: обесточены более 20 тысяч абонентов из-за плохой погоды

В Запорожской области произошла авария на сетях электроснабжения. Без света остались 20 тысяч жителей, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что речь идет о Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме», — написал губернатор.

Балицкий добавил, что специалисты уже ведут восстановительные работы, однако они осложняются дроновой опасностью.

16 февраля без света остались Мелитополь, Энергодар и несколько других населенных пунктов региона. По информации пресс-службы регионального минэнерго, электричества также нет в Куйбышевском, Васильевском, Веселовском и Акимовском муниципальных округах.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород, повреждена энергетическая инфраструктура.