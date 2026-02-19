В МИД РФ назвали издевательством попытку ограничить паралимпийцев России на Играх

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на предложение властей Италии ужесточить визовый режим для лиц, сопровождающих российских спортсменов на Паралимпийских играх. Ее слова передает РИА Новости.

«Представьте, что такое для паралимпийцев с ограниченными возможностями не иметь сопровождающих. Издевательство идет по полной программе», — сказала Захарова.

Ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выступил с инициативой не выдавать въездные документы членам делегации, которые будут сопровождать российских паралимпийцев.

Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать с С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее Дмитрий Песков высказался о допуске российских паралимпийцев на соревнования.