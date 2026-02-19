Размер шрифта
Отец и сын провалились под лед в Астраханской области, пенсионера спасти не удалось

В Астраханской области пенсионер провалился под лед, переходя реку с сыном
В Володарском районе Астраханской области 76-летний пенсионер провалился под лед, переходя реку Бузан вместе с 37-летним сыном, мужчина ушел под воду, спасти его не удалось. Об этом сообщает МЧС области.

Инцидент произошел, когда отец и сын решили сократить путь и перейти реку по льду со стороны поселка Диановка. Ширина реки в этом месте достигает 200 метров, глубина — до 7 метров. Когда до берега оставалось около 30 метров, лед проломился, и оба оказались в воде.

Сын до последнего пытался удержать отца на плаву и звал на помощь. Местные жители вытащили из полыньи 37-летнего мужчину, а затем извлекли и его отца, но пенсионер к тому времени уже не подавал признаков жизни. Спасти его не смогли.

До этого в Екатеринбурге молодой человек спас пенсионера, который провалился под лед на пруду. Пожилой мужчина решил сократить путь через замерзший водоем и оказался в воде. Глубина была серьезной, выбраться самостоятельно он не мог. Проходивший мимо студент, не раздумывая, пополз к нему с лыжными палками в руках и вытащил пенсионера из полыньи.

Ранее на Байкале утонули два автомобиля при попытке проехать по льду на остров Ольхон.
 
