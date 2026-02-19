Филиппов заявил, что десятикратный чемпион ОИ Клебо мог бы конкурировать в ски-альпинизме

Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что олимпийский чемпион Йоханнес Клебо смог бы составить конкуренцию в его виде спорта, передает «Советский спорт».

«Однозначно он мощный мужик. Заряженный универсал, в спринте выдает. Думаю, Клебо все равно вывозил бы и составлял конкуренцию. Но если он решил бы перейти к нам, надо было бы горнолыжку подтянуть. Прямо сегодня без вариантов — надо уметь делать перестежки, плюс погода была непростая», — сказал Филиппов.

Филиппов финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды, заняв второе место в спринте. Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Спортсмен стал первым из россиян, кто поднялся на пьедестал на Олимпиаде-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Играх. Этот вид спорта впервые включен в олимпийскую программу.

Клебо — 10-кратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира (рекорд среди лыжников-мужчин), пятикратный обладатель Кубка мира, четырехкратный победитель многодневки «Тур де Ски». Он — трехкратный чемпион мира среди юниоров. Лыжник — универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках, отдавая предпочтение спринту.

Ранее Филиппов назвал легендарной темой завоеванное серебро на Олимпиаде.