МИД Белоруссии ответил за пропуск первого заседания Совета мира Трампа

МИД Белоруссии: США не выдали визы белорусской делегации на Совет мира
Алексей Майшев/РИА Новости

Белорусские дипломаты не получили визы для участия в первом заседании Совета мира 19 февраля, несмотря на то что выполнили все требуемые от иностранной делегации процедуры. Об этом рассказали в МИД республики.

Отвечая на вопрос журналистов БелТА, почему министр иностранных дел Максим Рыженков не был на первом заседании Совета мира, в МИД заявили, что оперативно проинформировали организаторов мероприятия о том, что министр представит страну и подали документы для оформления заблаговременно.

«Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке. Однако <...> визы белорусской делегации выданы не были», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии.

В МИД задались вопросом, о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами, и напомнили, что президент США Дональд Трамп направил Александру Лукашенко приглашение принять участие в заседании Совета мира. Сам Лукашенко заявлял о намерении Белоруссии участвовать в «Совете мира».

19 февраля в Вашингтоне писалиhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2026/02/19/27900535.shtml первое заседание Совета мира. СМИ писали, что белорусской делегации не было на мероприятии.

Ранее Лавров рассказал об отношении России к «Совету мира».
 
