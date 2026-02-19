Размер шрифта
Ученица Тутберидзе прыгает четверные и борется за золото Олимпиады. LIVE

Фигурное катание. Олимпийские игры. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

На Олимпийских играх — 2026 в Милане проходит индивидуальный турнир по фигурному катанию. Женщины показывают произвольную программу, по итогам которой решится судьба медалей. Россию представляет единственная фигуристка — Аделия Петросян, которая является ученицей Этери Тутберидзе. На последней тренировке перед соревнованиями Петросян три раза чисто исполнила четверной тулуп. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Трансляция
Автообновление
22:12

На льду — Ольга Микутина из Австрии!

22:11

Оценка Лары Наки Гутманн за произвольную программу — 134,19 балла, по сумме — 195,75! Она становится новым лидером турнирной таблицы!

22:09

Лара Наки Гутманн порадовала отличным прокатом под музыку из фильма ужасов «Челюсти» — в изысканном бирюзовом платье, которое было намеренно испещрено «порезами». Все прыжки исполнены чисто! Катание — скоростное и красивое. Артистизм — на высоте. Браво! Так и надо выступать на домашней Олимпиаде.

22:04

На льду — Лара Наки Гутманн из Италии!

21:57

На разминку вышла вторая группа участниц — Лара Наки Гутманн, Ольга Микутина, Юлия Заутер, Иида Кархунен, Джиа Шин и Эмбер Гленн, которая планирует исполнять тройной аксель.

21:55

Оценка Кураковой за произвольную программу — 113,23 балла, по сумме — 173,37.

21:52

Куракова исполнила тройной лутц + двойной аксель, тройной лутц, тройной риттбергер (тяжелое приземление на две ноги, чуть не упала), тройной тулуп + двойной тулуп + двойной риттбергер, тройной флип, тройной риттбергер + двойной тулуп и сольный двойной аксель. Очень многие прыжки были недокручены: девушка выезжала в борьбе. Но зато Екатерина выдала очень эмоциональный финал программы — пробежала через весь центр катка, а в конце упала на лед (запланированно) и трагично закончила прокат. Зрители взорвались аплодисментами.

21:48

На льду — бывшая россиянка Екатерина Куракова, которая выступает за Польшу!

21:47

Оценка Жуйян за произвольную программу — 118,65 балла, по сумме — 178,03. Она становится новым лидером турнирной таблицы! Молодец.

21:44

Чжан Жуйян выдала первый чистый прокат сегодняшнего дня! Браво. 18-летняя фигуристка чисто исполнила тройной флип + двойной тулуп, тройной сальхов + тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип, тройной сальхов, двойной аксель + ойлер + двойной флип. Также стоит отметить, что Чжан продемонстрировала очень красивое и нежное катание. Умница!

21:40

На льду Чжан Жуйян из Китая!

21:39

Оценка за произвольную программу — 100,34 балла, по сумме — 159,54.

21:36

К сожалению, Кимми разволновалась и упала с трех первых прыжковых элементов подряд — тройного лутца, тройного флипа и каскада двойной аксель + тройной тулуп. После этого фигуристка при громкой поддержке публики собралась и исполнила оставшиеся запланированные элементы. Однако, конечно, Кимми способна на гораздо большее.

21:32

На льду — Кимми Репонд из Швейцарии!

21:31

Оценка Сенюк за произвольную программу — 94,00 балла, по сумме — 152,61.

21:28

Ох, как жаль... Мария упала с тройного риттбергера и больно ударилась об лед. Также фигуристка сделала «бабочку», скрутив лишь двойной сальхов вместо тройного. Да и в целом многие прыжки были выполнены с трудом — из-за недокрутов девушка боролась на выездах. Видно, что произвольная программа дается Марии с трудом.

21:24

На льду — Мария Сенюк из Израиля!

21:23

Оценка Кайзер за произвольную программу — 115,83 балла, по сумме — 171.52.

21:21

Ливия неожиданно упала с двойного акселя — самого простого прыжка в программе. Были и другие, более мелкие помарки: недокруты и неуверенные выезды с прыжков. Однако с точки зрения самоотдачи, артистизма и музыкальности это был отличный прокат!

21:16

На льду — Ливия Кайзер из Швейцарии!

21:15

Оценка Шильд за произвольную программу — 111,45 балла, по сумме — 167,08.

21:12

Французская фигуристка исполнила весь запланированный контент, но многие прыжки оказались недокручены, а один оказался с тяжелым выездом — первый тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.

21:09

Открывает сегодняшние прокаты Лорин Шильд из Франции!

20:50

По итогам короткой программы Аделия Петросян заняла пятое место с некритичным отставанием от лидеров. Сегодня у нее есть большие шансы войти в тройку призеров, но для этого нужно исполнить чисто хотя бы один четверной тулуп.

20:48

Порядок выступлений:

20:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Олимпийских играх в Милане женщины выступают с произвольной программой. Российская фигуристка Аделия Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером — в финальной разминке, где собрались самые сильные спортсменки по итогам короткой программы.
 
