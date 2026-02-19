Готов пойти штурмовиком: экс-замминистра обороны РФ Иванов судится за право отправиться на СВО

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов подал иск к Минобороны и Военному комиссариату Москвы в связи тем, что те проигнорировали его заявление об отправке на спецоперацию. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».
По данным издания, Иванов впервые попытался отправиться в зону спецоперации еще в июле 2025 года. Однако спустя три месяца после подачи заявления он получил отказ. В документе говорилось, что в «группировке «Запад» отсутствуют должности по его воинской специальности». В ноябре экс-замминистра подал повторное заявление, в котором выразил готовность отправиться на СВО и служить на любой должности и в любом звании.
«Как указывает в иске Тимур Иванов, до настоящего времени он так и не получил никакого ответа на свое повторное обращение, который ему должны были представить в течение 30 суток», — говорится в публикации.
В связи с этим бывший замминистра обороны просит признать незаконным бездействие военных, обязав их «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта». Помимо Минобороны и московского Военного комиссариата, ответчиком по делу также заявлен Единый пункт отбора на контрактную службу.
«Цель — восстановить свое имя»
Еще в октября адвокат Иванова Денис Балуев в беседе с телеканалом RT заявлял, что бывший замминистра хочет отправиться в зону проведения спецоперации штурмовиком.
«Такая мысль у него была очень давно уже. Единственная цель его — это свое имя и репутацию восстановить», — рассказывал защитник.
Балуев тогда добавил, что уже готовит заявление в Минобороны с просьбой дать Иванову возможность заключить контракт. Однако тогда адвокат не упоминал, что это заявление должно было стать повторным.
Дело Тимура Иванова
Иванова задержали в конце апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. СМИ тогда писали, что экс-замминистра получил «космические» деньги в качестве откатов за помощь при заключении госконтрактов. Источник ТАСС сообщал, что речь может идти о сумме в 1 млрд руб. При этом «откаты» Иванов получал не наличкой, а в виде бесплатных для себя услуг — ему оплачивали перелеты и отели на море, выделяли охранников и помогали решать различные вопросы. Свою вину он не признал, расследование дела на данный момент продолжается.
Впоследствии экс-замминистра также обвинили в особо крупной растрате. Речь шла о закупке двух паромов для Керченской переправы и выводе денег из банка «Интеркоммерц», который и выделил средства на покупку судов.
По версии следствия, в 2015 году Иванову, который тогда руководил АО «Оборонстрой» (подведомствена Минобороны), поручили за счет бюджета купить два парома для Керченской переправы. В итоге их приобрели в Греции через офшорную компанию за €12,4 млн. Для закупки судов банк «Интеркоммерц» выделил кредит российскому юрлицу, которое прогнало средства через цепочку из иностранных фирм и в конце перечислило их на офшорный счет Tourinvest Services Limited. Компания приобрела паромы апреле-июне, Минобороны же выкупило их только в октябре, когда курс евро заметно вырос. В итоге разница составила 216,5 млн руб., которые, как считает следствие, Иванов и его сообщники положили себе в карман.
Кроме этого, экс-замминистра инкриминировали отмывание денег. Правоохранители обвинили его и его сообщников в том, что они, заподозрив скорый отзыв лицензии у «Интеркоммерц», через фиктивные договоры купли-продажи валюты вывели из банка €44,9 млн (в то время 3,92 млрд руб.).
В июле 2025-го Иванова, который не признал вину и по этому делу, приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб.