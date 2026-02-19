Готов пойти штурмовиком: экс-замминистра обороны РФ Иванов судится за право отправиться на СВО

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов подал иск из-за отказа отправить его на спецоперацию. По данным «Ъ», Иванов дважды пытался попасть на СВО. Первый раз ему отказали, сославшись на то, что для него нет подходящей должности. На второе заявление он так и не получил ответ. Ранее адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявлял, что тот готов отправиться на СВО штурмовиком, чтобы восстановить свое имя и репутацию.

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов подал иск к Минобороны и Военному комиссариату Москвы в связи тем, что те проигнорировали его заявление об отправке на спецоперацию. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Иванов впервые попытался отправиться в зону спецоперации еще в июле 2025 года. Однако спустя три месяца после подачи заявления он получил отказ. В документе говорилось, что в «группировке «Запад» отсутствуют должности по его воинской специальности». В ноябре экс-замминистра подал повторное заявление, в котором выразил готовность отправиться на СВО и служить на любой должности и в любом звании.

«Как указывает в иске Тимур Иванов, до настоящего времени он так и не получил никакого ответа на свое повторное обращение, который ему должны были представить в течение 30 суток», — говорится в публикации.

В связи с этим бывший замминистра обороны просит признать незаконным бездействие военных, обязав их «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта». Помимо Минобороны и московского Военного комиссариата, ответчиком по делу также заявлен Единый пункт отбора на контрактную службу.

«Цель — восстановить свое имя»

Еще в октября адвокат Иванова Денис Балуев в беседе с телеканалом RT заявлял, что бывший замминистра хочет отправиться в зону проведения спецоперации штурмовиком .

«Такая мысль у него была очень давно уже. Единственная цель его — это свое имя и репутацию восстановить», — рассказывал защитник.

Балуев тогда добавил, что уже готовит заявление в Минобороны с просьбой дать Иванову возможность заключить контракт. Однако тогда адвокат не упоминал, что это заявление должно было стать повторным.

Дело Тимура Иванова

Иванова задержали в конце апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. СМИ тогда писали, что экс-замминистра получил «космические» деньги в качестве откатов за помощь при заключении госконтрактов. Источник ТАСС сообщал, что речь может идти о сумме в 1 млрд руб. При этом «откаты» Иванов получал не наличкой, а в виде бесплатных для себя услуг — ему оплачивали перелеты и отели на море, выделяли охранников и помогали решать различные вопросы. Свою вину он не признал, расследование дела на данный момент продолжается.

Впоследствии экс-замминистра также обвинили в особо крупной растрате. Речь шла о закупке двух паромов для Керченской переправы и выводе денег из банка «Интеркоммерц», который и выделил средства на покупку судов.

По версии следствия, в 2015 году Иванову, который тогда руководил АО «Оборонстрой» (подведомствена Минобороны), поручили за счет бюджета купить два парома для Керченской переправы. В итоге их приобрели в Греции через офшорную компанию за €12,4 млн. Для закупки судов банк «Интеркоммерц» выделил кредит российскому юрлицу, которое прогнало средства через цепочку из иностранных фирм и в конце перечислило их на офшорный счет Tourinvest Services Limited. Компания приобрела паромы апреле-июне, Минобороны же выкупило их только в октябре, когда курс евро заметно вырос. В итоге разница составила 216,5 млн руб., которые, как считает следствие, Иванов и его сообщники положили себе в карман.

Кроме этого, экс-замминистра инкриминировали отмывание денег. Правоохранители обвинили его и его сообщников в том, что они, заподозрив скорый отзыв лицензии у «Интеркоммерц», через фиктивные договоры купли-продажи валюты вывели из банка €44,9 млн (в то время 3,92 млрд руб.).

В июле 2025-го Иванова, который не признал вину и по этому делу, приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб.