Челябинец, порезавший сожительницу на улице, оказался за решеткой

В Челябинске избрали меру пресечения 62-летнему мужчине, порезавшему сожительницу на улице. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Ленинский районный суд по ходатайству следствия избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. Фигурант будет находиться под стражей до 17 апреля.

Инцидент произошел на улице Агалакова. Мужчина подошел к женщине на дороге и несколько раз ударил ее ножом. Подростки, которые стали свидетелями случившегося, отбежали. К нападавшему подошли прохожие, которые увели его в сторону — все это попало в объектив уличной камеры видеонаблюдения. Пострадавшая после произошедшего упала на землю, позже ее доставили в медицинское учреждение.

Ранее россиянин набросился с ножом на собутыльника из-за святой воды.