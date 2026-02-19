Президент Казахстана предложил учредить награду имени Трампа

Токаев предложил учредить премию имени Трампа за успехи в достижении мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить специальную премию имени американского лидера Дональда Трампа. Об этом глава республики заявил в ходе первого заседания «Совета мира», трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я хотел бы предложить учредить специальную премию Совета мира имени президента Трампа в знак признания его выдающихся усилий и достижений в области миростроительства», — сказал казахстанский лидер.

Токаев добавил, что под руководством Трампа «Совет мира» может успешно выполнить свою миссию.

Создание «Совета мира» инициировал президент США Дональд Трамп в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа. Позднее стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава. Как заявили агентству Bloomberg высокопоставленные чиновники, американский лидер пытается создать конкурента ООН.

Ранее Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан.