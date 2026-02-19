Западные СМИ слили детали закрытых переговоров по Украине. О чем они сообщили?

Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве, 17 февраля 2026 года

Трехсторонние переговоры по Украине традиционно сопровождаются многочисленными информационными вбросами и сливами. Иностранные СМИ сообщают детали прошедших встреч и называют наиболее чувствительные темы, которые якобы вызвали споры делегаций. Какие подробности стали известны о закрытых переговорах в Женеве и кому нужно, чтобы в них поверили, — в материале «Газеты.Ru».

Закрытая встреча с Мединским

Наибольший интерес у СМИ вызвала дополнительная закрытая встреча, которую глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский провел после окончания основных переговоров. Мединский подтвердил, что встреча была с представителями украинской делегации, но не раскрыл никаких подробностей.

Украинское издание NV предполагает, что Мединский встречался с главой украинской делегации Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией.

«Можно предположить, что, поскольку и Умеров, и Арахамия работали в политической подгруппе переговорной команды, встреча касалась политических вопросов, которые, как признал президент Владимир Зеленский, остаются наиболее проблематичными в переговорном процессе», — сообщили журналисты.

В Кремле призвали не искать никаких скрытых смыслов во второй по счету встрече. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что переговоры в Женеве проходили в разных форматах, а потому встреча главы российской делегации с представителями украинской стороны была одним из них.

«Это один из форматов общения», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что переговоры находятся на стадии, которая не должна предусматривать публичного обсуждения, а потому никаких подробностей Москва пока что давать не будет.

Тупиковые вопросы и главные темы

Учитывая, что ни одна из сторон не раскрыла подробностей о вопросах, которые обсуждались на переговорах, иностранные СМИ начали предлагать собственные варианты.

Переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик из-за разногласий по территориальным уступкам, контролю над Запорожской АЭС и вопросам о гарантиях безопасности для Украины. Такой информацией поделилась газета The Washington Post со ссылкой на двух европейских дипломатов.

«Остаются нерешенными вопросы территории, гарантий безопасности и будущего Запорожской АЭС. Это главные камни преткновения», — говорится в материале газеты.

В свою очередь газета The New York Times (NYT) пишет, что делегации обсуждали возможность создания демилитаризованной зоны, которая бы не была под контролем ни одной из армий. Чтобы обе стороны были заинтересованы в реализации этой идеи, переговорщики якобы обсуждали создание зоны свободной торговли в возможной демилитаризованной зоне.

«Демилитаризованная зона могла бы стать частью жизнеспособного урегулирования. Но интересы Украины должны быть защищены, сказал он, а это потребует от администрации Трампа оказать дополнительное давление на Россию», — сказал NYT бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор.

По данным NYT, на встрече в Женеве также обсуждался вопрос формирования гражданской администрации для управления территорией после окончания конфликта. По словам одного из источников, в нее могут входить как российские, так и украинские представители, но пока что стороны далеки от соглашения.

Кому нужна дезинформация?

В России призвали не доверять публикациям в СМИ и перепроверять любые неподтвержденные сведения, так как на Западе используют информацию в качестве политического инструмента.

«Используя дезинформацию можно сформировать нужное для политики мнение и делается это очень просто. Сначала выходит новость, а потом журналисты звонят уважаемым людям, которую эту новость комментируют и таким образом эта информация становится легитимной», — пояснила «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она отметила, что правдивую информацию, которую транслируют на Западе, чаще всего сразу же подтверждают и с российской стороны. Если же этого не происходит, то уже стоит быть осторожнее.

«Западные политики используют информацию не только чтобы сформировать, но и чтобы сделать замер общественного мнения. Вот сказал что-то Зеленский, а потом его команда отслеживает, как на эту новость отреагировали в стране и на Западе. В соответствии с этой реакцией можно будет позже скорректировать и свои действия», — сказала депутат.

По мнению Журовой, Кремль совершенно правильно делает, что не комментирует заранее ход переговоров, так как это может саботировать мирный процесс. Она подчеркнула, что Москва последовательно придерживалась одной стратегии, а потому не стоит думать, что внезапно что-то изменится.

Медиа давно превратились в средство манипулирования, и зачастую СМИ используют, чтобы привлечь внимание к какой-то необходимой теме и отвлечь от другой, добавил политолог Дмитрий Солонников. Он отметил, что это очень заметно на примере того, как работают с журналистами Зеленский или Трамп.

«Давайте посмотрим на того же Трампа, который в свой второй президентский срок ведет себя со СМИ куда более жестко, говорит резкие вещи. Его слова расходятся как волны по воде. Это привлекает внимание. Зеленский тоже отыгрывает определенную роль, которую ему нарисовали западные политтехнологи. Он пытается сформировать у аудитории негативный образ России и позитивный свой личный образ», — пояснил политолог.

По его мнению, именно поэтому необходимо потреблять информационный контент очень осторожно, чтобы не попасть под то влияние, которое враждебные России политики пытаются создать.

«Не стоит недооценивать силу медиа. Это же все может повлиять не только на западную аудиторию, но и на российскую, а затем на российских политиков, на российскую переговорную сторону», — заключил Солонников.

В свою очередь, политолог Василий Колташов считает, что дезинформация используется Западом, чтобы затянуть мирные переговоры и за это время перевооружить украинскую армию.

«Какой-нибудь германской или британской газете ничего не стоит написать, что российская делегация якобы что-то согласовала с Киевом и согласилась на прекращение огня. Вместе с тем, это создает реальные помехи в переговорном процессе и может замедлить этот процесс», — предупредил политолог.