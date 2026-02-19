Циклон «Валли» уже перекрыл рекорд по снегу в Москве за последние 56 лет

Синоптик Леус: циклон «Валли» насыпал в Москве рекордные за 56 лет 14 мм снега

Циклон «Валли» побил в Москве рекорд 1970 года по количеству выпавшего снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«За неполные сутки циклон «Валли» насыпал в осадкомеры московских метеорологов рекордное количество осадков <...> выше прежнего суточного достижения этого дня, установленного 19 февраля 1970 года», — сообщил синоптик.

По его данным, на базовой метеостанции города, ВДНХ, за день уже выпало 14 мм осадков, но это еще не предел. Леус также добавил, что в подмосковной Коломне был почти зафиксирован рекорд: там выпало 13 мм снега, что всего на 1 мм меньше рекордного достижения 1968 года.

19 февраля мощный снежный циклон «Валли» обрушился на Московский регион. По словам мэра Сергея Собянина, за сутки выпадет более 70% месячной нормы осадков.

Ранее на юге Москвы из-за скопления снега рухнул металлический навес над уличным катком.