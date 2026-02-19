Размер шрифта
Слава уходит со сцены после нервного срыва: «Надо и душу, и тело поправить»

Певица Слава заявила, что берет месячный отпуск из-за нервного срыва на концерте
ТНТ

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) сообщила в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что у нее произошел нервный срыв на последнем концерте.

«Дорогие друзья, вчера у меня на концерте случился нервный срыв. Слава богу, он случился в конце, хотя должен был произойти уже очень много лет назад. Я такая терпеливая девчонка», — заявила артистка.

По словам Сланевской, она решила взять месячный отпуск, чтобы восстановить физическое и эмоциональное состояние. В то же время исполнительница успокоила, заявив, что сейчас она чувствует себя «более-менее хорошо». Взять месячный отпуск, отметила Слава, она планирует после того, как проведет последние запланированные концерты.

«Так что вы меня не увидите. Надо и душу, и тело поправить. Почему — говорить не буду. Это надолго», — сказала она.

В конце января Слава признавалась, что пьет из‑за отсутствия мужчины и расплакалась во время записи видео. Слава уточнила, что мечтает об избраннике, который возьмет все заботы на себя — от оплаты счетов до помощи родным.

Ранее певец Shaman сравнил свой поступок на Байкале с поведением детей.
 
