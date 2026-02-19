Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

В Молдавии продлили запрет на полеты для 20 авиакомпаний

IPN: Молдавия продлила запрет на полеты перевозчиков из 20 стран, в том числе РФ
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Власти Молдавии продлили действие запрета на полеты авиакомпаний из 20 стран, в том числе из России. Об этом сообщило агентство IPN со ссылкой на распоряжение министерства инфраструктуры и регионального развития республики.

Согласно документу, ограничения касаются более чем 200 перевозчиков. Меры действуют в отношении компаний из России, Афганистана, Эритреи, Ливии, Непала, Судана, Суринама, Ирана, КНДР и других стран.

В министерстве уточнили, что ограничения на полеты будут действовать до вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС). По данным ведомства, подобные меры направлены на приведение местного законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

В январе политический аналитик Дмитрий Кисеев заявил, что новость о выходе Молдавии из СНГ и возможном объединении с Румынией является спланированной политтехнологической акцией. По его мнению, молдавские власти хотят показать Евросоюзу, если он будет задерживать финансирование республики и ее евроинтеграцию, то Кишинев начнет думать о присоединении к Румынии.

Ранее в МИД ответили на претензии Молдавии к России.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!