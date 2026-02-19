Автомобили Volga начнут продавать в России уже в этом году. Какие модели ждать?

Модельный ряд возрожденного бренда Volga будет состоять из двух кроссоверов и седана, сообщила пресс-служба компании «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая владеет эксклюзивными правами на бренд Volga и реализует проект. Выпуск автомобилей стартует во II квартале 2026 года.
«Портфолио бренда Volga будет представлено на старте тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан,
которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen», — отмечается в релизе пресс-службы, поступившем в «Газету.Ru».
В компании ПЛА уточнили, что в преддверии начала производства ведется подготовка инфраструктуры и оборудования завода. Мощность промплощадки составляет 110 тыс. машин в год. Там собирали лифтбэки Skoda Octavia, а также также кроссоверы Skoda Kodiaq, Karoq и Volkswagen Taos.
В продажу автомобили под брендом Volga поступят в III квартале 2026 года. У марки уже заработал официальный сайт и Telegram-канал, однако информации об актуальном модельном ряде и технических характеристиках машин там пока нет. Ее обещают раскрыть позднее.
«Мы пошли по пути, который дает доступ к инновационным решениям мирового уровня. Это затратный путь, но он гарантирует технологическую независимость и возможности дальнейшего развития модельного ряда на основе собственных инженерных решений», — приводятся в релизе ПЛА слова главы компании Татьяны Фадеевой.
Стратегической целью производитель называет создание оригинальных моделей с локальной компонентной базой.
Откуда машины
Осенью 2025 года стало известно, что под брендом Volga в Нижнем Новгороде могут локализовать модели Geely. Затем минимум на две модели Volga в России в декабре 2025 года оформлены Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) – основные сертификационные документы, позволяющие вести массовое производство и продажи автомобилей.
По внешнему виду и характеристикам седан Volga С50 совпадает с китайским Geely Preface, а кроссовер Volga K50 – с Geely Monjaro. Кроссовер K50 комплектуется бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 238 л.с. Для седана предусмотрен мотор 2.0 в двух вариантах мощности – 150 л.с. и 204 л.с.
Также в 2025 году стало известно, что еще одной моделью Volga может стать кроссовер Geely Atlas. В сети завирусилось видео с кроссовером, на радиаторной решетке которого укреплен шильдик Volga, частично скрытый камуфляжной пленкой, а на переднем бампере видна надпись Geely Design.
Автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев полагает, что в случае с китайскими автопроизводителями ценность бренда перестала быть важным элементом, и китайские автомобили под российской маркой Volga найдут своих покупателей, как это произошло с Tenet и Belgee.
«Точно так же, как и бренды Chery, Geely постепенно исчезнут из-за обихода, перейдя под другие бренды.
Geely исчезнет на российском рынке как бренд официально продаваемый. Будет Volga и Belgee. Вот, собственно говоря, что ждет жизнь на российском рынке. Ну, какие-то Geely будут поступать с внутреннего китайского рынка какое-то время», — прогнозирует Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, в власти Китая жестко настроены перекрыть каналы альтернативного вывоза машин, поэтому в итоге на российском рынке автомобили Geely скорее всего будут продаваться под брендами Volga и Belgee.
«Сейчас дилерский бренд стал важнее, чем бренд производителя. Если покупатель доверяет дилеру, он купит любую машину, которая продается дилером, к которому он пришел. Мы это видели с Belgee, мы это видели с Tenet», — заключил Мосеев.
Новый заход?
Предыдущая попытка возрождения бренда Volga и загрузки производственных мощностей, на которых выпускались автомобили Volkswagen и Skoda, произошла в 2024 году. Модельную линейку из седана и двух кроссоверов марки Changan с фирменными логотипами ГАЗа и другими бамперами показали на выставке в Нижнем Новгороде премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Глава правительства, осматривая стенд Volga, раскритиковал автомобили за китайский руль.
«Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал он.
Развития тот проект не получил.