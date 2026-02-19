Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе первого заседания «Совета мира» пообещал урегулировать «девятый» конфликт, которым он обычно называет ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы урегулировали восемь войн и я думаю, что грядет девятая. Оказалось, что ее урегулировать сложнее», — сказал глава Белого дома.

До этого газета The New York Times сообщила, что Трамп намерен добиться урегулирования по Украине до ноября. По данным издания, Вашингтон подталкивает Киев к отказу от претензий на Донбасс.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

Ранее в Кремле не захотели вдаваться в подробности о ходе переговоров по Украине.