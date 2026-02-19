Размер шрифта
В Липецке двое школьников пытались ограбить пункт выдачи заказов

Липецкие подростки попытались ограбить пункт выдачи заказов и попались
В Липецке возбуждено уголовное дело против двоих подростков 14 и 15 лет, которые пытались ограбить пункт выдачи заказов, сотрудник запер их в офисе и вызвал полицию. Об этом сообщает СУ СК по Липецкой области.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. Подростки зашли в пункт выдачи и попытались похитить товары на сумму более 100 тысяч рублей. Сотрудник успела выбежать, закрыть входную дверь и вызвать полицию.

Школьников задержали, в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, совершенный группой лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.

До этого в Уссурийске мужчина избил подростка продуктовой корзиной в магазине. Конфликт между ними начался из-за того, что подросток начал выкладывать свои товары на ленту, не дождавшись, когда стоявший впереди мужчина закончит расчет.

Ранее мужчина избил работницу магазина в Петербурге из-за того, что та не дала ему украсть масло.
 
