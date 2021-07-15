Путин выразил руководству ФРГ соболезнования в связи с большим числом жертв наводнения

Президент России Владимир Путин направил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, который обрушился на Германию, передает пресс-служба Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте телеграммы.

Ранее Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в ФРГ.

Наводнение произошло в немецких федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. По данным таблоида Bild, в результате наводнений погибли уже 42 человека, десятки людей значатся пропавшими без вести.