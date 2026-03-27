«Придется отвечать»: Милонов высказался об отказе Shaman менять англоязычный псевдоним

Депутат Виталий Милонов отреагировал на отказ певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) менять свой англоязычный псевдоним на кириллицу. Парламентарий заявил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что отечественные артисты, которые не соблюдают законы своей страны, должны понести наказание в рамках действующего законодательства.

Милонов напомнил, что с марта 2026 года в России начал действовать федеральный закон № 168-ФЗ, который устанавливает требования к использованию русского языка в коммерческой и публичной коммуникации.

По словам депутата, если артист не стремится следовать требованиям, ему нужно будет отвечать перед законом. Однако парламентарий отметил, что исключением могут быть псевдонимы, которые уже были зарегистрированы в качестве товарного знака.

«В любом случае я считаю, что любой артист, который выступает на российской сцене, должен петь под русским псевдонимом и соблюдать законы нашей страны, а в противном случае придется выплачивать штраф», — заявил Милонов.

Депутат добавил, что сейчас многие артисты все еще используют англоязычные названия своих брендов, за что могут понести наказание.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что время Shaman и других таких артистов подошло к концу, поскольку сегодня люди хотят видеть на сцене новых исполнителей. По мнению эксперта, в последнее время публика перенасытилась Дроновым и уже готова отказаться от него.

