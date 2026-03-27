В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Жапарова

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры государств обсудили реализацию проектов в торгово-экономической сфере.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере. Подчеркнут настрой на продолжение тесного взаимодействия в связи с текущим председательством Киргизии в ШОС», — говорится в публикации.

В Кремле добавили, что личные контакты будут продолжены.

До этого Путин во время встречи с представителями деловых кругов выразил оптимизм относительно скорого разрешения ближневосточного конфликта. Глава российского государства подчеркнул, что сверхприбыли, обусловленные ближневосточным кризисом, не продолжатся долго.

26 марта Владимир Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее Путин предостерег бизнес от быстрого расходования доходов от роста цен на нефть.

 
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
