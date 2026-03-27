В МИД Чехии не оставили без внимания нападение на Русский дом

ČTK: чешский МИД осудил нападение на Русский дом в Праге

Министерство иностранных дел Чехии осудило нападение на Русский дом в столице республики. Об этом сообщило агентство ČTK.

«Чешское внешнеполитическое ведомство осуждает насильственные нападения на какие угодно объекты. Это полностью касается и инцидента у Русского дома», — заявил представитель МИД.

Русский дом, расположенный в пражском районе Дейвице, подвергся нападению вечером 26 марта. Руководитель учреждения Игорь Гиренко рассказал, что неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Всего злоумышленники использовали шесть коктейлей Молотова, из них сработала половина.

По данным новостного портала DNES.cz, сотрудники правоохранительных органов Праги начали расследование инцидента. В данный момент полиция ищет исполнителей атаки.

Комментируя ситуацию, в посольстве России в Чехии объявили о намерении направить ноту в министерство иностранных дел республики. Российские дипломаты потребуют усилить меры безопасности в отношении объектов недвижимости РФ и сотрудников.

Ранее нападение на Русский дом в Праге назвали террористическим актом.