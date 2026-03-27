Кадыров заявил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ

Батальон спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении уничтожил блиндаж и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Батальон «Ваха» легендарного спецназа «Ахмат» Минобороны России продолжает планомерную зачистку на Харьковском направлении. Был выявлен и оперативно отработан блиндаж, а также пункт временной дислокации противника», — написал он.

По словам Кадырова, два объекта ВСУ прекратили свое существование.

Также глава Чечни рассказал, что более пяти сотен заключенных, находившихся в местах лишения свободы в Чечне, отправились в зону специальной военной операции. Он добавил, что республика занимает первое место по количеству заключенных, отправившихся на СВО.

До этого Кадыров показал кадры уничтожения британской самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 в зоне специальной военной операции на Харьковском направлении.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.