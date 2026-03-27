«Скрутили руки и засунули в машину». Как аптекарь пропал после встречи с чеченскими силовиками

В Чечне начался суд по делу о россиянине, пропавшем после встречи с полицейскими

В 2017 году чеченские полицейские вывезли жителя Дагестана Алексея Кардашова в Чечню, якобы заподозрив в продаже наркотиков. С тех пор мужчину не могут найти. Близкие считают, что его убили. При этом сначала в истории о пропаже Кардашова фигурировали силовики, но позже всю вину переложили на таксиста. «Газете.Ru» удалось узнать подробности дела.

«Чувствовала, что произошло недоброе»

Днем, 14 сентября 2017 года, 42-летний житель дагестанского города Хасавюрт Алексей Кардашов привез маму к стоматологу. Через час он должен был вернуться за ней.

Когда мать Алексея Циля Якубова вышла от врача, сына на парковке она не увидела. На телефонные звонки он не отвечал.

«Мы с ним всегда были на связи, но в тот день я не могла до него дозвониться. Ждала до 9 вечера, обзвонила его друзей и знакомых — всех кто бы мог его видеть, но никто ничего не знал. Я как-то почувствовала, что произошло что-то недоброе», — вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» Якубова.

Как рассказывала позднее девушка Алексея Кардашова, он вернулся домой после того, как отвез маму. Около половины четвертого ему кто-то позвонил. Алексей уехал на встречу со звонившим. Больше она его не видела.

Вечером того же дня Циля Якубова пришла в полицию и написала заявление о пропаже.

21 сентября 2017 года дагестанские следователи возбудили дело по части 1 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

Точку в этой истории не могут поставить уже почти девять лет.

«Приставил к шее пистолет и вытащил из машины»

Оперативники выяснили, кто звонил Кардашову. Оказалось, в 15:20 ему позвонил уроженец Грозного — таксист Саид Омаров. Именно про этот загадочный разговор упоминала девушка Алексея.

Дагестанские следователи пригласили Омарова в грозненский отдел полиции. Он путано пояснил, что действительно знаком с пропавшим Кардашовым.

В день исчезновения Алексея, 14 сентября, около пяти вечера таксист приехал к аптеке, где работал Кардашов, — хотел как обычно приобрести у него препарат «Лирика» (на тот момент — рецептурный, а с 2019-го — сильнодействующий, за незаконную продажу которого предусмотрена уголовная ответственность). Но якобы испугался скопления людей и уехал.

В показаниях мужчины было много неточностей, но как только следователи обратили на это внимание — их резко прервали чеченские коллеги.

«Провести какие-либо следственные или оперативно-розыскные мероприятия в отношении Омарова не представилось возможным, ввиду того, что этому воспротивились сотрудники ОП по Ленинскому району УМВД России по г. Грозному, сославшись на отсутствие оснований для его задержания и предварительной договоренности с ними на проведение каких-либо мероприятий в отношении последнего», — говорится в справке, подготовленной дагестанскими полицейскими.

Вскоре после этой беседы Омаров спешно покинул Грозный. Новые подробности удалось установить в следующем году.

В январе 2018 года сотрудники следственного управления СКР по Республике Дагестан вышли на знакомого Саида Омарова — жителя Грозного Дамира Гезалова (имя изменено). Мужчина рассказал, что 13 сентября 2017 года (за день до исчезновения Алексея) его вместе с Саидом жестко задержали сотрудники чеченской полиции.

Мужчины беседовали в автомобиле, когда перед ними резко припарковалась серая Lada Priora, из которой выскочили пять человек.

«Все произошло очень быстро. Быть может у двоих из них были на лице маски черного цвета, точно не помню. Одеты они были в гражданскую одежду. Некоторые были вооружены пистолетами. Один из них вывел из автомобиля Саида, второй подошел ко мне, приставил мне в шею пистолет, и начал меня вытаскивать из салона. Я оказывал сопротивление, в это время подошел второй человек, они вдвоем меня скрутили, надели со спины наручники» Из показаний Дамира Гезалова от 26 января 2018 года

Через несколько секунд рядом с «Приорой» припарковался бежевый УАЗ — на таких ездят многие полицейские Грозного. По словам Гезалова, его и Саида усадили в машину, надели на голову мешки и повезли в неизвестном направлении.

Мужчина успел позвонить брату и сказать две фразы: «УАЗ» , «Меня забрали». После этого у него отобрали телефон. Как рассказывал Гезалов, по дороге сотрудники его оскорбляли и угрожали на чеченском языке. В здании, куда доставили задержанных, их разделили.

Осмотреться Дамиру удалось, лишь когда его завели в отдельный кабинет.

«За столом на кресле сидел мужчина, примерно за 30 лет, плотного телосложения, в гражданской одежде. Он спросил у меня, кто я такой, чей я сын, что ему позвонило столько людей за меня. Когда я ему ответил, что у меня есть родственники в ФСБ, он вызвал одного из людей и сказал ему, чтобы меня отвезли туда, откуда взяли. Сразу же мне надели на голову эту штуку и привезли обратно к дому», — рассказал Гезалов.

Что в это время силовики делали с Саидом, он не знал. И больше таксиста не видел.

Позднее оперативникам удалось повторно расспросить самого Омарова — следователи из Хасавюрта нашли его в Москве.

«Заехал во двор отдела и не вернулся»

Таксист не вдавался в подробности, но признался, что 13 сентября 2017 действительно попался грозненским полицейским с «Лирикой». Правоохранители потребовали рассказать, у кого он брал товар, и назначить встречу с продавцом.

На следующий день он позвонил Кардашову и сказал, что приедет за препаратом. Вместе с ним в Дагестан поехала группа силовиков — в том числе сотрудники Росгвардии и наркоконтроля Гудермеса. Передвигалась делегация на синем Hyundai Solaris, Lada Priora и Mercedes-Benz самого Омарова.

В назначенном месте Саида уже ждал Кардашов. Таксист указал на него чеченским полицейским.

«Из «Приоры» вышли двое сотрудников наркоконтроля и один сотрудник Росгвардии Аслан. Они схватили Кардашова, скрутили ему руки и посадили на заднее сиденье своего автомобиля, а сотрудник наркоконтроля сел в автомобиль Кардашова», — говорится в показаниях Омарова.

После этого делегация отправилась в Чечню.

Эта информация совпала с тем, что зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно, как в 16:48 Lada Vesta Алексея проехала центр Хасавюрта, следом за ней на небольшой дистанции двигался Hyundai Solaris темно-синего цвета. Вскоре обе машины проехали «Герзельский пост» и въехали в соседнюю республику.

Следовавший за Алексеем автомобиль был закреплен за заместителем начальника Гудермесского отдела управления по контролю за оборотом наркотиков майором полиции Калогом Азиевым.

В разговоре с оперативниками Саид уточнил, что его автомобиль ехал следом. С ним сидел полицейский по имени Бекхан.

«По его требованию я останавливался возле магазина на границе между республиками, чтобы он купил коньяк. До Гудермеса мы доехали в одной колонне спустя примерно час. Когда мы подъехали к отделу наркоконтроля Гудермеса «Приора», в которой сидел Кардашов, заехала во двор отдела, а я вместе с Бекханом поехал в Грозный, в Росгвардию. С тех пор Алексея не видел и ничего о нем не знаю. Со слов сотрудника Аслана, слышал, что он тоже арестован». Показания Саида Омарова от 11 октября 2018

По телефонным соединениям, зафиксированным 14 сентября, следователи быстро установили основных участников событий.

Ими оказались начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Гудермеса Алихан Юсупов, его заместитель Калога Азиев и двое Росгвардейцев — Аслан Дукаев и Бекхан Абдурашидов.

Из материалов дела Анализ телефонных соединений показал, что 14 сентября 2017 года Омаров, Дукаев и Абдурашидов находились в Грозном. После обеда они вместе переместились в Гудермес, где с 16 часов к ним присоединились Азиев и Юсупов, затем все указанные лица переместились в Хасавюрт.

Дагестанские следователи приехали в Чечню и допросили полицейских в качестве свидетелей. Силовики отрицали свою причастность к похищению.

Алихан Юсупов заявил, что 14 сентября он на Toyota Land Cruiser поехал в сторону Дагестана, но границу не пересекал. На вопросы про Омарова и Кардашова ответил коротко: «Данный гражданин мне не известен, понятия не имею, о ком вы меня спрашиваете».

Азиев также уверял, что никаких оперативных мероприятий в Хасавюрте не проводил. Якобы поехал в Дагестан «по личным делам» — просто купил пару рубашек в местном магазине и сразу вернулся домой в Гудермес.

Похожая позиция была и у двух других подозреваемых, но ее опровергали все данные, полученные в ходе расследования.

«Нашу беседу не так поняли»

Важную зацепку оперативникам дала запись с камеры, установленной в банкомате Хасавюрта. Следователи выяснили, что в день исчезновения Кардашова с его карты пропали около 500 тысяч рублей. На видео осталось четкое изображение мужчины, который снимал наличные.

Двое свидетелей опознали в нем «близкого друга начальника отдела полиции Грозного, который занимается беспределом, прикрываясь именем начальника».

Позднее, оказавшись наедине со следователями из Чечни, те же свидетели отказались от своих слов. Так, один заверил, что ошибся, так как человека видел несколько раз, да и изображение было нечеткое, а про «беспредел» он и вовсе не упоминал.

«Вышеуказанные сведения оперативным сотрудникам я не давал. Может нашу беседу не так поняли», — говорится в протоколе его допроса.

Фото мужчины показывали и приятелю Омарова — Дамиру Гезалову. Он опознал на снимке одного из сотрудников, который 13 сентября задержал его с Саидом.

Позднее Гезалова вновь пригласили в СУ СКР по Дагестану, однако сначала он заявил, что находится под домашним арестом и не может прийти, а затем отказался от встречи и дачи показаний, сославшись на угрозу безопасности ему и его близким.

В декабре 2018 года все материалы дела о похищении Алексея Кардашова передали для дальнейшего расследования в Чечню. Здесь всего за два месяца оно приняло совершенно иной оборот.

«Вежливо представились и аккуратно осмотрели»

15 февраля 2019 года таксист Саид Омаров пришел в отдел полиции Гудермеса и написал явку с повинной , взяв на себя убийство аптекаря Кардашова.

Он заявил, что задержание Алексея проходило мирно — чеченские сотрудники вежливо представились, попросили мужчину сесть в машину и спокойно поехали в Чечню.

До самого Гудермеса они якобы даже не доехали — остановились на окраине города между заправкой и местным кладбищем.

Здесь полицейские решили узнать, есть ли у Кардашова запрещенные вещества. Аккуратно осмотрев карманы мужчины и его автомобиль, убедились, что никаких наркотиков у него при себе нет, и разрешили ехать домой.

«Тогда Алексей попросил меня сесть к нему в машину, сказал, что у него есть ко мне вопросы. Я согласился, так как сам хотел объяснить сложившуюся ситуацию. Чтобы Аслан и Бекхан не ждали меня, я передал им ключи от своей машины и попросил уехать, пояснив, что потом заберу», — писал Омаров.

Отъехав немного в сторону на «Ладе» Кардашова, они якобы вышли из автомобиля и почти сразу стали выяснять отношения. По словам Саида, Алексей его оскорблял и набросился с кулаками.

Дальнейшие показания таксиста Омарова несколько путанны.

То ли металлическим предметом, то ли камнем, попавшимся под руку, он ударил Кардашова в висок. Когда понял, что признаков жизни тот не подает, положил тело в салон, а потом, под покровом темноты, сбросил труп в Терек и уехал домой в Грозный.

Найти тело и орудие убийства оперативники так и не смогли, но признание Омарова легло в основу обвинения.

«Газета.Ru» направила запрос с просьбой прокомментировать ход расследования в управление СКР по Дагестану и управление СКР по Чечне, однако на момент публикации ответ не последовал.

«Не верю, но надеюсь»

В 2022 году дело обвиняемого в убийстве таксиста Омарова дошло до суда. Представители потерпевшей стороны отмечали, что его показания не подтверждаются биллингом, более того, в них есть серьезные несовпадения по времени.

«Если на них наложить данные о местонахождении телефона, то получается, что все события с момента задержания Кардашова в Хасавюрте до момента прибытия Омарова в Грозный заняли 2 часа 5 минут. Извините, но только проезд по этому маршруту занимает в лучшем случае полтора часа. А из показаний следует, что в Гудермесе была одна остановка, в ходе которой росгвардейцы осматривали Кардашова, потом ссора на окраине Гудермеса, потом поездка к Тереку, потом возвращение в Гудермес, где был оставлен автомобиль Кардашова, и только потом возвращение в Грозный», — говорил один из представителей Цили Якубовой в суде.

Единственный свидетель «конфликта», которого нашли в Чечне, — водитель, якобы стоявший на заправке и наблюдавший издалека ссору двух мужчин.

Он вспомнил, что один из них был в красной футболке и что стекла машин были затемнены. (Кардашов действительно был в яркой футболке, а вот тонировки на его машине не было)

Правда, в деле нет ни заявления от этого свидетеля (хотя он якобы сам пришел в следственные органы, чтобы рассказать об увиденном, причем спустя два года), ни данных биллинга, которые могли бы подтвердить, что он находился в указанном районе.

Тем не менее, Гудермесский городской суд 11 апреля 2022 года признал Омарова виновным в убийстве. Летом того же года Верховный суд Чечни отменил приговор, указав на несостыковки.

Следующую попытку вынести приговор предприняли в 2023-м. Ножай-Юртовский районный суд Чечни вновь признал таксиста убийцей. На этот раз апелляционную жалобу отклонили.

В очередной раз дело развалилось уже в кассационной инстанции в Пятигорске. Сейчас Саид Омаров снова на скамье подсудимых — его дело будет рассматривать суд в Гудермесе , ближайшее заседание назначено на 31 марта.

Отдельно в суды ушли дела в отношении чеченских силовиков. Правда, статью о похищении человека (до 15 лет лишения свободы) им переквалифицировали на превышение должностных полномочий, причем без отягчающих обстоятельств (до четырех лет лишения свободы).

Дукаев и Абдурашидов были задержаны весной 2019-го и свою вину по этой статье признали. В 2024-м их дело закрыли за истечением сроков давности.

Материалы в отношении Юсупова и Азиева выделили в отдельное производство, так как силовики исчезли сразу после того, как их опросили в качестве свидетелей. В 2019 году они были объявлены в федеральный розыск.

«Шесть лет о них не было ничего слышно, а в 2024 году патруль ДПС остановил машину и случайно задержал одного из них. Потом задержали и второго. Почему их так долго не могли найти в Чечне — вопрос», — говорит представитель Якубовой.

Первое заседание по их делу должно было пройти в феврале 2026-го, но на него подсудимые просто не явились. Слушание состоялось 12 марта, на нем потерпевшая сторона просила вернуть дело прокурору, но суд отказался удовлетворить ходатайство. Следующее заседание назначено на 31 марта.

«Мы надеемся, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребует доклад у руководителя Следственного управления СК РФ по Чеченской Республике о том, как расследовались уголовные дела, связанные с исчезновением Алексея Кардашова, и обратит внимание на нашу позицию по этому делу», — заявил представитель интересов потерпевшей.

По его словам, все эти материалы должны быть возвращены на стадию следствия и объединены в одно производство. Правда, как опасается мать Кардашова, добиться этого в Чечне будет сложно.

«Я уже не верю, что их привлекут к ответственности, но все равно надеюсь», — говорит Циля Якубова.