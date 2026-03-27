Роспотребнадзор оценил опасность отдыха на Черном море после разлива мазута

Попова назвала безопасным отдых на черноморских пляжах за пределами зоны ЧС
Роспотребнадзор не видит рисков для отдыхающих на Черноморском побережье, пляжи которого пострадали от разлива мазута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

По ее словам, определенные угрозы в предстоящем летнем сезоне сохраняются только в зоне чрезвычайной ситуации, где все еще идут восстановительные работы, а остальные курортные территории безопасны для туристов.

«В предыдущем сезоне и в грядущем сезоне рисков для побережья черноморского на всем протяжении, за исключением зоны ЧС, мы не видим, его нет. И эти зоны совершенно доступны и свободны для отдыха в летний грядущий период», — уточнила Попова.

Сегодня глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Роспотребнадзор на основе проведенных анализов проб воды и песка разрешил открыть для отдыхающих восемь галечных пляжей в Анапе. По песчаным пляжам решения будут приняты позже, добавил кубанский губернатор.

По словам зампреда правительства РФ Виталия Савельева, признанные Роспотребнадзором безопасными пляжи в районе Керченского пролива, где произошел разлив мазута, планируется открыть с 1 июня.

