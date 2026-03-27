Израиль намерен усилить и расширить атаки на Иран

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории. Его цитирует Ynet.

Глава военного ведомства Израиля заявил, что «атаки на Иран будут усиливаться и распространятся на новые цели и районы, которые задействованы в создании и использовании оружия против израильских граждан».

Таким образом власти Израиля хотят подорвать позиций режима Ирана и сдержать ракетные обстрелы по израильскому тылу, пишет Ynet.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует отправить сухопутные войска для захвата иранского острова Харк. Однако, Reuters со ссылкой на аналитиков сообщает, что эта операция подвергнет американских солдат большой опасности и лишь затянет конфликт.

Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, на этом фоне Иран мобилизовал более одного миллиона на случай наземной операции США.

Ранее власти Ирана сообщили о разрушении 600 школ в стране.