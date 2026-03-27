Нежелание россиянок рожать объяснили отсутствием веры в себя

Психолог Огаркова: россиянки не верят в себя и поэтому отказываются рожать

Нежелание россиянок рожать во многом объясняется психологическими проблемами, в первую очередь – отсутствием веры в себя. Женщины боятся, что не смогут организовать свою жизнь с ребенком, но и экономический фактор играет важную роль, заявила психолог Евгения Огаркова в пресс-центре НСН.

Она напомнила, что, согласно данным ВЦИОМ, все-таки главной причиной отказа от детей становится экономический фактор и финансовая стабильность – на это указали 56% опрошенных россиянок. Но и психологические барьеры очень важны, считает специалист.

«Однако второй фактор – это, безусловно, вера в себя. Женщины задаются вопросом, как они все организуют: и карьеру, и еще одного ребенка», — пояснила Огаркова.

Она добавила, что в Европе распространены различные сервисы, куда можно на время пристроить ребенка до детского сада, чтобы не бросать работу, а в России часто внешний круг помощи, если нет бабушки, ограничивается наймом няни, но это становится серьезной нагрузкой на бюджет семьи.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 26 регионах России наблюдается рост рождаемости. По ее словам, лидером является Магаданская область. В первой тройке также оказались Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. В топ-6 попали Мордовия, Ленинградская и Калининградская области. Голикова подчеркнула, что эти регионы смогли продемонстрировать рост даже с малых цифр, которые у них были.

Ранее Онищенко заявил о «нереализованной потребности» в детях у 30-40-летних россиян.