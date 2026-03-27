На Украине массово закрываются книжные магазины: «Началось»

В марте на Украине закрылось шесть книжных магазинов
На Украине массово закрываются книжные магазины. Об этом заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) глава наблюдательного совета украинской издательской корпорации RNK-Ranok Виктор Круглов.

По его словам, только за март в стране закрылось шесть книжных магазинов.

«Началось. Ежемесячное закрытие книжных магазинов», — написал он.

Круглов добавил, что навсегда закрылись книжные магазины в Виннице и Кропивницком, открывшиеся в 2023 и 2024 годах на волне обещаний государственной поддержки. Закроется, продолжил он, точка интернет-магазина «Якабу», а издательство «АртБукс» из-за убыточности ликвидирует фирменный книжный магазин на Большой Васильковской в Киеве.

До этого украинская сеть книжных магазинов «Книголенд» закрыла точку в подземном торговом центре на площади Независимости, может быть закрыт книжный магазин на Русановке в Киеве, прекратил работу магазин «Моя книжная полка», а сети «Ридит» и «Сенс» отчитались о миллионных убытках по итогам года, добавил он.

Кроме того, рассказывает издатель, если раньше украинцы покупали по три-пять книг за раз, то сейчас — одну-две. Следующей ступенью, по прогнозу эксперта, будет кризис неплатежей издателям, а после — типографиям. Отрасль, уверен Круглов, в большой опасности.

Принятый в 2023 году закон о поддержке книгоиздательской отрасли так и не заработал, заключил специалист.

Ранее СБУ закрыла «Книжный мир», продававший на Украине российскую литературу

 
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
