Медведев раскрыл, чем обернется для США наземная операция в Иране

Наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тем же, что и война во Вьетнаме, из которой не получилось найти достойного выхода. Об этом РИА Новости заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, «залезть» в такую наземную операцию вдали от США грозит примерно тем же, как то, что произошло во Вьетнаме. Медведев напомнил, что тогда Вашингтон залез в чужую страну в тысячах миль, и в течение десяти лет не мог найти достойного выхода из конфликта.

Зампред Совбеза России подчеркнул, что реализация наземной операции приведет к фатальным последствиям для всего региона и участников конфликта.

До этого Reuters со ссылкой на аналитиков писало, что отправка США сухопутных войск для захвата иранского острова Харк подвергнет американских солдат большой опасности и лишь затянет конфликт. Американские войска будут подвергаться ракетным и беспилотным атакам, включая небольшие, но опасные дроны с камерами, оснащенные объективами от первого лица, которые уже используются в конфликте на Украине, отмечают аналитики.

Кроме того, захват острова Харк вряд ли заставит Иран открыть Ормузский пролив. Напротив, Тегеран может принять решение установить больше мин, нацеленных на судоходство, что сделает регион еще более опасным, пишет Reuters.

