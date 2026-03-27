Спортдиректор «Спартака» считает несправедливым отстранение российских спортсменов

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао назвал абсурдной и несправедливой ситуацию с отстранением российских спортсменов. Его слова приводит As.

«Очень несправедливо наказывать российских спортсменов, которые не имеют никакого отношения к политике. Лично я считаю эту ситуацию абсурдной и несправедливой», — сказал Кахигао.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года.

2 февраля глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Сборная России продолжает проводить только товарищеские матчи. 27 марта в Краснодаре команда сыграет с Никарагуа, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Ранее три футболиста сборной России пропустили тренировку перед игрой с Никарагуа.