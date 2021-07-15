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В ВОЗ рекомендовали странам вакцинировать 10% населения к сентябрю

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Global Look Press

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам к осени вакцинировать не менее 10% населения. Об этом сообщает ТАСС.

«Временные рекомендации государствам-членам... выполнить призыв ВОЗ к действию, чтобы к сентябрю 2021 года было вакцинировано не менее 10% населения всех стран», — заявили в организации.

Отмечается, что для защиты уязвимых групп населения нужно усилить глобальную солидарность. В ВОЗ рекомендовали привить моряков и летные экипажи.

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации не поддержал планы требовать подтверждение о вакцинации при международных поездках. В организации подчеркнули, что в настоящий момент доступ к вакцинам есть не у всех стран, поэтому такое правило усилило бы неравенство.

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