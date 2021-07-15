Очевидцы рассказали о ситуации в Шереметьево

Пассажиры аэропорта Шереметьево, оказавшиеся там во время сильного ливня, рассказали «Газете.Ru» о том, как погодные условия повлияли на работу аэропорта.

Дождь был непродолжительным, после его окончания аэропорт незамедлительно продолжил работать в штатном режиме, рассказала «Газете.Ru» Ольга, летевшая в Беларусь.

«Дождь закончился, ветер стих, грозовые тучи ушли, рейсы задерживаются. Я не знаю, задержка была связана именно с дождем или были другие причины, поскольку дождь начался внезапно и лил непродолжительное время. Паники нет. Да все в штатном режиме, все отлично», — отметила она.

Другой очевидец Венера отметила, что в связи с задержкой рейсов возникли недовольства пассажиров.

«Ситуация с небольшим потопом носит локальный характер, она уже нормализовалась. Но на лицо массовая задержка рейсов. С чем это связано — сложно сказать, возможно, из-за метеоусловий. Паники нет, только недовольство касательно задержки. Посадку на наш рейс в Сочи тоже задерживают», — пояснила женщина.

Ранее в пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили о введении временных ограничений на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме в связи с интенсивным дождем и неблагоприятными погодными условиями.

В четверг, 15 июля, в Москве начался ливень с грозой. Наибольшее количество осадков, по данным синоптиков, может прийтись на вечерний час пик с 18 до 19 часов. Ожидается, что в некоторых районах города может пролиться до 8-13 мм осадков.