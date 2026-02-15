Многочасовая атака БПЛА оставила часть Брянской области без тепла и света

Брянская область частично осталась без тепла и света после массированной атаки

Из-за удара противника по энергообъектам в Брянской области частично пропали свет и тепло, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Чиновник уточнил, что отопления и электричества нет в пяти муниципальных образованиях области и частично в Брянске. Все аварийные бригады начали работу, подключают резервные мощности и восстанавливают подачу тепла и света.

До этого губернатор рассказал, что массированная атака ВСУ началась утром и продолжается более 12 часов. По данным на 20:06, в небе над Брянской областью были нейтрализованы более 170 беспилотников самолетного типа.

На этом фоне в Минобороны РФ заявили, что с 13:00 до 18:00 над восемью регионами России уничтожили 123 беспилотника ВСУ самолетного типа. На подлете к Москве ликвидировали 15 БПЛА, а остальные беспилотники сбили над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской и Владимирской областями и Московским регионом.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».