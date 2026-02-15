Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Многочасовая атака БПЛА оставила часть Брянской области без тепла и света

Брянская область частично осталась без тепла и света после массированной атаки
Shutterstock/Creative Cat Studio

Из-за удара противника по энергообъектам в Брянской области частично пропали свет и тепло, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Чиновник уточнил, что отопления и электричества нет в пяти муниципальных образованиях области и частично в Брянске. Все аварийные бригады начали работу, подключают резервные мощности и восстанавливают подачу тепла и света.

До этого губернатор рассказал, что массированная атака ВСУ началась утром и продолжается более 12 часов. По данным на 20:06, в небе над Брянской областью были нейтрализованы более 170 беспилотников самолетного типа.

На этом фоне в Минобороны РФ заявили, что с 13:00 до 18:00 над восемью регионами России уничтожили 123 беспилотника ВСУ самолетного типа. На подлете к Москве ликвидировали 15 БПЛА, а остальные беспилотники сбили над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской и Владимирской областями и Московским регионом.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!