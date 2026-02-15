Размер шрифта
Главы МИД Евросоюза сорвали встречу с Каллас

Politico: встречу Каллас с министрами ЕС отменили из-за их отъезда
Liesa Johannssen/Reuters

Большинство министров иностранных дел ЕС разъехались после Мюнхенской конференции и сорвали неформальную встречу, которую хотела организовать глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом пишет Politico со ссылкой на три официальных лица.

«Каллас организовала аналогичную встречу в прошлом году, что, по словам дипломатов, вызвало некоторую напряженность в отношениях с министрами, которых не было в Мюнхене», — сообщает издание.

Один источников отметил, что в этом году разногласий не было, но возникли организационные вопросы.

В январе Каллас объяснила, что у нее конфликт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен из-за разногласий между ведомствами, но он не затрагивает их личных отношений. По словам главы дипломатии ЕС, ее институция с самого начала не нравилась Европейской комиссии.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее Каллас объявила общий сбор европейцев в Мюнхене словами героя Marvel.
 
