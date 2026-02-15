Главный чиновник США по санкциям собирается покинуть пост из-за конфликта с Бессентом

Bloomberg: отвечающий за санкции США Херли может покинуть пост из-за Бессента

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли планирует покинуть пост из-за конфликта с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что конфликт возник из-за расхождения во мнениях относительно тактики и целей американской санкционной политики.

По данным агентства, ряд чиновников рассматривают кандидатуру Херли на должность посла. Так они хотят сохранить верного и ценного союзника.

До этого Бессент оскорбил губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, раскритиковавшего президента страны Дональда Трампа. Ньюсом во время встречи с журналистами в швейцарском Давосе назвал американского лидера тиранозавром и призвал дать ему отпор. Также губернатор Калифорнии рекомендовал тем, кто преклоняется перед Трампом, надеть наколенники.

Министр дал понять, что наколенники могли бы понадобиться самому губернатору Калифорнии для встречи с сыном миллиардера Джорджа Сороса.

