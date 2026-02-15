Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Главный чиновник США по санкциям собирается покинуть пост из-за конфликта с Бессентом

Bloomberg: отвечающий за санкции США Херли может покинуть пост из-за Бессента
Hasnoor Hussain/Reuters

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли планирует покинуть пост из-за конфликта с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что конфликт возник из-за расхождения во мнениях относительно тактики и целей американской санкционной политики.

По данным агентства, ряд чиновников рассматривают кандидатуру Херли на должность посла. Так они хотят сохранить верного и ценного союзника.

До этого Бессент оскорбил губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, раскритиковавшего президента страны Дональда Трампа. Ньюсом во время встречи с журналистами в швейцарском Давосе назвал американского лидера тиранозавром и призвал дать ему отпор. Также губернатор Калифорнии рекомендовал тем, кто преклоняется перед Трампом, надеть наколенники.

Министр дал понять, что наколенники могли бы понадобиться самому губернатору Калифорнии для встречи с сыном миллиардера Джорджа Сороса.

Ранее Маск и глава минфина США накричали друг на друга в Белом доме.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!