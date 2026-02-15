Размер шрифта
Песков заявил о важности защиты интересов российских спортсменов на Олимпиаде

Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Okko заявил о необходимости диалога России с Международным олимпийским комитетом (МОК) для защиты интересов российских спортсменов.

«Я считаю, что полностью обеспечить конкурентный тренировочный процесс в условиях отстранения от всемирных международных соревнований невозможно. Поэтому я всегда был сторонником того, что нужно вести сложный диалог с международными спортивными властями, с МОК, с тем чтобы защищать интересы наших спортсменов и бороться за их возвращение в международные соревнования», — сказал Песков.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

