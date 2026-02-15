Из-за погоды школьников в Курской области перевели на удаленку

В Курской области 16 февраля ограничат подвоз детей на школьных автобусах из-за надвигающегося снегопада. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник объяснил, что это решение власти приняли по рекомендации местной Госавтоинспекции. Он извинился за то, что жителей области поздно об этом проинформировали.

«На регион надвигается снежная погода, из-за скачков температуры условия на дорогах будут сложными», — отметил глава области.

Он добавил, что детей в понедельник переведут на удаленку. Все школы знают об изменениях. Хинштейн попросил родителей учащихся с пониманием отнестись к ситуации.

Два дня назад в центре Нижнего Новгорода наледь сошла на детей, которые собрались на экскурсию. Пострадавшие вместе с родителями пришли в частный музей на Рождественской улице. По предварительной информации, у четырех детей травмы легкой степени тяжести, еще один ребенок — в состоянии средней тяжести.

Ранее пятерых детей завалило снегом, сошедшим с крыши хоккейного корта в Югре.