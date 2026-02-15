Размер шрифта
Под Белгородом FPV-дрон ударил по машине, травмирован мужчина

В Белгородской области мужчина пострадал при ударе FPV-дрона по автомобилю
Наталья Селиверстова/РИА Новости

При атаке БПЛА в селе Никольское пострадал мужчина, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по автомобилю. Мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

«У транспортного средства повреждены кузов, колеса и стекла», — добавил глава области.

До этого Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу ВСУ. Горожане при атаке не пострадали, однако, по предварительной информации, серьезные повреждения были нанесены объектам энергетической инфраструктуры.

Аварийные и оперативные службы начали оценивать масштаб повреждений. Перед обстрелом Гладков предупреждал жителей о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.
 
