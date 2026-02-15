Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

FIS наказала норвежских лыжников за нарушение правил в эстафете на ОИ

FIS наказала Норвегию за нарушение правил тестирования лыж перед гонкой на ОИ
Claudia Greco/Reuters

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение наказать сборную Норвегии за нарушение правил в мужской эстафете на Олимпийских играх в Италии, передает Nettavisen.

«Жюри было проинформировано о том, что техник из норвежской команды вышел на лыжню на стадионе после того, как трасса была закрыта. Жюри провело слушание с участием норвежцев, которые принесли извинения за ошибку», — сказано в заявлении FIS.

Жюри провело слушание с участием норвежской делегации, которая принесла извинения за допущенную ошибку. Арбитры решили применить санкции к Норвегии, лишив команду одного сервисного биба до окончания командного спринта свободным стилем.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

Ранее Дмитрий Песков заявил о важности защиты интересов российских спортсменов на Олимпиаде.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!