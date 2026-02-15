«Логичное завершение конфликта». В России заявили о готовности обсудить внешнее управление Украиной

Россия готова обсудить с другими странами введение на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Он отметил, что эта идея уже не нова и ранее о ней говорил президент РФ Владимир Путин. В марте 2025 года российский лидер упоминал, что это может быть один из возможных вариантов. Путин отмечал, что идею можно было бы обсудить с США и европейскими странами, чтобы провести демократические выборы, привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, а после — подписать мирный договор между Москвой и Киевом.
«Вместе с тем следует учитывать, что в ООН формально не закреплен единообразный механизм создания временных международных администраций на территориях, затронутых конфликтом. Анализ имеющегося исторического опыта, в частности в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, Восточном Тиморе, Камбодже, показывает следующее: передача территорий под временное управление ООН обычно предполагает несколько этапов и требует соблюдения ряда условий», — подчеркнул Галузин.
Замглавы МИД РФ добавил, что первым шагом будет достижение между сторонами конфликта договоренности о передаче ООН полномочий по временному управлению, а последующие действия могут стать предметом переговоров РФ и Украины.
«При этом в последнее время идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН в публичном поле фактически не обсуждается», — заключил Галузин.
США не поддерживают идею
Еще в 2025 году, когда Путин впервые озвучил идею о введении на Украине временного управления, в Вашингтоне заявили, что не поддерживают ее. Представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что этот вариант не получил одобрения в администрации президента США Дональда Трампа.
«Украина является конституционной демократией. Управление в Украине определяется ее конституцией и украинским народом», — отмечала Брюс.
Она также подчеркивала, что США видят мирное урегулирование на Украине путем достижения полного прекращения огня и переговоров Москвы и Киева.
«Мы привержены дипломатии, необходимой для достижения полного прекращения огня и усаживания сторон за стол переговоров для окончательного и прочного урегулирования», — говорила Брюс.
Только капитуляция Украины?
При этом в России придерживаются другого мнения. Политолог Юрий Светов в беседе с изданием «Абзац» назвал идею логичным завершением конфликта.
«СВО может закончиться только капитуляцией Украины, а дальше вопрос, как ей управлять. У нас есть опыт разгрома гитлеровской Германии. Делить Украину на области контроля не надо, но может быть создана временная администрация под эгидой ООН, в которую могут войти представители каких-то европейских стран», — пояснил эксперт.
Он добавил, что внешнее управление поможет провести выборы на Украине, в ходе которых будет избран новый президент и Верховная рада, а также пересмотрена конституция страны, чтобы из нее исчезло заявление о вступлении в НАТО.
«Это не только логичное завершение конфликта, но и определение судьбы страны», — заключил Светов.
Продолжение переговоров
17-18 февраля в Женеве пройдет новый раунд трехсторонних переговоров по Украине. Как сообщал ранее президент Украины Владимир Зеленский, он будет посвящен в том числе обсуждению территориального вопроса, который американские СМИ по-прежнему называют «главным камнем преткновения». При этом журнал The Atlantic ранее писал, что Киев может пойти на «самую тяжелую уступку» — отказаться от контроля над землями на востоке.
«Хорошая новость в том, что круг вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился, вот это действительно хорошая новость», — отмечал госсекретарь США Марко Рубио.
При этом он заявлял, что нерешенными остались «самые сложные вопросы», но подчеркнул, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту.