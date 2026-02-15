«Логичное завершение конфликта». В России заявили о готовности обсудить внешнее управление Украиной

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва готова обсудить с другими странами идею введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения конфликта. Ранее ее уже высказывал Владимир Путин. Однако США идею не поддержали, заявив, что она не нашла одобрения в администрации Дональда Трампа.

Россия готова обсудить с другими странами введение на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что эта идея уже не нова и ранее о ней говорил президент РФ Владимир Путин. В марте 2025 года российский лидер упоминал, что это может быть один из возможных вариантов. Путин отмечал, что идею можно было бы обсудить с США и европейскими странами, чтобы провести демократические выборы, привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, а после — подписать мирный договор между Москвой и Киевом.

«Вместе с тем следует учитывать, что в ООН формально не закреплен единообразный механизм создания временных международных администраций на территориях, затронутых конфликтом. Анализ имеющегося исторического опыта, в частности в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, Восточном Тиморе, Камбодже, показывает следующее: передача территорий под временное управление ООН обычно предполагает несколько этапов и требует соблюдения ряда условий», — подчеркнул Галузин.

Замглавы МИД РФ добавил, что первым шагом будет достижение между сторонами конфликта договоренности о передаче ООН полномочий по временному управлению, а последующие действия могут стать предметом переговоров РФ и Украины.

«При этом в последнее время идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН в публичном поле фактически не обсуждается», — заключил Галузин.

США не поддерживают идею

Еще в 2025 году, когда Путин впервые озвучил идею о введении на Украине временного управления, в Вашингтоне заявили, что не поддерживают ее. Представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что этот вариант не получил одобрения в администрации президента США Дональда Трампа.

«Украина является конституционной демократией. Управление в Украине определяется ее конституцией и украинским народом», — отмечала Брюс.

Она также подчеркивала, что США видят мирное урегулирование на Украине путем достижения полного прекращения огня и переговоров Москвы и Киева.

«Мы привержены дипломатии, необходимой для достижения полного прекращения огня и усаживания сторон за стол переговоров для окончательного и прочного урегулирования», — говорила Брюс.

Только капитуляция Украины?

При этом в России придерживаются другого мнения. Политолог Юрий Светов в беседе с изданием «Абзац» назвал идею логичным завершением конфликта.

«СВО может закончиться только капитуляцией Украины, а дальше вопрос, как ей управлять. У нас есть опыт разгрома гитлеровской Германии. Делить Украину на области контроля не надо, но может быть создана временная администрация под эгидой ООН, в которую могут войти представители каких-то европейских стран», — пояснил эксперт.

Он добавил, что внешнее управление поможет провести выборы на Украине, в ходе которых будет избран новый президент и Верховная рада, а также пересмотрена конституция страны, чтобы из нее исчезло заявление о вступлении в НАТО.

«Это не только логичное завершение конфликта, но и определение судьбы страны», — заключил Светов.

Продолжение переговоров

17-18 февраля в Женеве пройдет новый раунд трехсторонних переговоров по Украине. Как сообщал ранее президент Украины Владимир Зеленский, он будет посвящен в том числе обсуждению территориального вопроса, который американские СМИ по-прежнему называют «главным камнем преткновения». При этом журнал The Atlantic ранее писал, что Киев может пойти на «самую тяжелую уступку» — отказаться от контроля над землями на востоке.

«Хорошая новость в том, что круг вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился, вот это действительно хорошая новость», — отмечал госсекретарь США Марко Рубио.

При этом он заявлял, что нерешенными остались «самые сложные вопросы», но подчеркнул, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту.