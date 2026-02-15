Бывшие россияне сражаются за золото Олимпиады. LIVE

На льду — бывшая россиянка Анастасия Голубева, которая выступает за Австралию в паре с Гектором Гиотопулосом Муром!
Оценка Вэньцзин и Цуна — 72,66 балла.
К сожалению, Суй Вэньцзин чуть не упала с параллельного тройного тулупа — переступила на вторую ногу (степ-аут). Остальные элементы были сделаны чисто. Сама программа выглядела прекрасно. Судьи поставили третий уровень только за тодес и дорожку шагов, а за все остальное — четвертый.
На льду — легендарные Суй Вэньцзин и Хань Цун!
Оценка Акоповой и Рахманина — 66,27 балла.
Акопова и Рахманин достойно открыли турнир: исполнили тройной подкрут, тройной выброс, параллельный тройной сальхов, параллельные вращения (к сожалению, ребята чуть разошлись по синхронности), тодес и верхнюю поддержку со сменой позиций (судьи заметили здесь небольшие недочеты). Почти за все элементы судьи поставили третий уровень, а не максимальный — четвертый. Пожалуй, судьи отнеслись к ребятам слишком сурово. Но это первая разминка, здесь обычно максимально придерживают оценки.
Открывают соревнования бывшие россияне Карина Акопова и Никита Рахманин, которые представляют Армению!
На разминку вышла первая группа участников. Среди них — бывшие россияне Карина Акопова и Никита Рахманин, которые катаются за Армению, а также Анастасия Голубева, которая выступает за Австралию в паре с Гектором Гиотопулосом Муром. И, конечно, в этой разминке выступает легендарная китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун.
Порядок выступлений:
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Совсем скоро спортивные пары покажут свою короткую программу на Олимпийских играх. Сегодня можно будет последить за бывшими россиянами — чемпионами Европы Анастасией Метелкиной и Лукой Берулава (выступают за Грузию) и Кариной Акоповой и Никитой Рахманиным (катаются за Армению).