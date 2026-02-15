Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Бывшие россияне сражаются за золото Олимпиады. LIVE

Фигурное катание. Олимпийские игры. Спортивные пары. Короткая программа. ОНЛАЙН

На Олимпийских играх — 2026 в Милане проходит турнир по фигурному катанию. Спортивные пары выступают с короткой программой. Бывшие российские спортсмены Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые сейчас представляют Грузию, поборются за золото. Также в турнире примет участие еще одна экс-российская пара — Карина Акопова и Никита Рахманин, которые перешли в сборную Армении. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Трансляция
Автообновление
22:06

На льду — бывшая россиянка Анастасия Голубева, которая выступает за Австралию в паре с Гектором Гиотопулосом Муром!

22:05

Оценка Вэньцзин и Цуна — 72,66 балла.

22:03

К сожалению, Суй Вэньцзин чуть не упала с параллельного тройного тулупа — переступила на вторую ногу (степ-аут). Остальные элементы были сделаны чисто. Сама программа выглядела прекрасно. Судьи поставили третий уровень только за тодес и дорожку шагов, а за все остальное — четвертый.

22:00

На льду — легендарные Суй Вэньцзин и Хань Цун!

21:59

Оценка Акоповой и Рахманина — 66,27 балла.

21:58

Акопова и Рахманин достойно открыли турнир: исполнили тройной подкрут, тройной выброс, параллельный тройной сальхов, параллельные вращения (к сожалению, ребята чуть разошлись по синхронности), тодес и верхнюю поддержку со сменой позиций (судьи заметили здесь небольшие недочеты). Почти за все элементы судьи поставили третий уровень, а не максимальный — четвертый. Пожалуй, судьи отнеслись к ребятам слишком сурово. Но это первая разминка, здесь обычно максимально придерживают оценки.

21:53

Открывают соревнования бывшие россияне Карина Акопова и Никита Рахманин, которые представляют Армению!

21:45

На разминку вышла первая группа участников. Среди них — бывшие россияне Карина Акопова и Никита Рахманин, которые катаются за Армению, а также Анастасия Голубева, которая выступает за Австралию в паре с Гектором Гиотопулосом Муром. И, конечно, в этой разминке выступает легендарная китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун.

21:43

Порядок выступлений:

21:40

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Совсем скоро спортивные пары покажут свою короткую программу на Олимпийских играх. Сегодня можно будет последить за бывшими россиянами — чемпионами Европы Анастасией Метелкиной и Лукой Берулава (выступают за Грузию) и Кариной Акоповой и Никитой Рахманиным (катаются за Армению).
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!