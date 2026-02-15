Бывшие россияне сражаются за золото Олимпиады. LIVE

21:58

Акопова и Рахманин достойно открыли турнир: исполнили тройной подкрут, тройной выброс, параллельный тройной сальхов, параллельные вращения (к сожалению, ребята чуть разошлись по синхронности), тодес и верхнюю поддержку со сменой позиций (судьи заметили здесь небольшие недочеты). Почти за все элементы судьи поставили третий уровень, а не максимальный — четвертый. Пожалуй, судьи отнеслись к ребятам слишком сурово. Но это первая разминка, здесь обычно максимально придерживают оценки.