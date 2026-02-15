«Валите в Россию»: Зеленский призвал выслать живущих на Западе граждан РФ и их близких

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico призвал усилить санкционное давление на Россию.

Политик признал, что страны Европы ввели много ограничений, но отметил, что они до сих пор не приняли мер против ядерной энергетики РФ, против «Росатома», живущих на Западе россиян, их родственников и детей. Он заявил, что эти граждане РФ учатся в европейских странах и владеют недвижимостью в США.

«У них (россиян на Западе. — «Газета.Ru») там много недвижимости, дети, родственники повсюду. Валите в Россию (В этой фразе лидер использовал нецензурную лексику. — «Газета.Ru»). Езжайте домой», — сказал Зеленский.

В начале месяца глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение 20-го пакета санкций против России. Она отметила, что речь идет об усилении давления на РФ, чтобы страна села за стол переговоров с искренним намерением заключить мир.

8 февраля Зеленский ввел санкции против ряда зарубежных компаний и представителей российского финансового сектора. Первая часть мер была направлена против иностранных компаний, которые поставляют в РФ компоненты для производства ракет и дронов, вторая — против фирм, через которые, по словам украинского лидера, оплачиваются эти поставки.

Ранее Зеленский пожаловался на подход США к переговорам.