Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

«Валите в Россию»: Зеленский призвал выслать живущих на Западе граждан РФ и их близких

Зеленский нецензурно призвал выслать живущих на Западе россиян и их близких

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico призвал усилить санкционное давление на Россию.

Политик признал, что страны Европы ввели много ограничений, но отметил, что они до сих пор не приняли мер против ядерной энергетики РФ, против «Росатома», живущих на Западе россиян, их родственников и детей. Он заявил, что эти граждане РФ учатся в европейских странах и владеют недвижимостью в США.

«У них (россиян на Западе. — «Газета.Ru») там много недвижимости, дети, родственники повсюду. Валите в Россию (В этой фразе лидер использовал нецензурную лексику. — «Газета.Ru»). Езжайте домой», — сказал Зеленский.

В начале месяца глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение 20-го пакета санкций против России. Она отметила, что речь идет об усилении давления на РФ, чтобы страна села за стол переговоров с искренним намерением заключить мир.

8 февраля Зеленский ввел санкции против ряда зарубежных компаний и представителей российского финансового сектора. Первая часть мер была направлена против иностранных компаний, которые поставляют в РФ компоненты для производства ракет и дронов, вторая — против фирм, через которые, по словам украинского лидера, оплачиваются эти поставки.

Ранее Зеленский пожаловался на подход США к переговорам.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!