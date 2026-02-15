Малинин выступит на показательных выступлениях на Олимпиаде

Американский фигурист Илья Малинин примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает журналистка Кристин Бреннан в соцсети Х.

Показательные выступления состоятся после всех олимпийских соревнований в фигурном катании 21 февраля. Ранее стало известно, что российского фигуриста Петра Гуменника также пригласили выступить в шоу.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир Олимпиады, откатав две программы.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что подарок Александра Овечкина помог Малинину победить.